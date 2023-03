Vertonghen, Mangala,... Tielemans : Les gagnants et perdants du premier rassemblement de Domenico Tedesco

Domenico Tedesco a pas mal de contenu à analyser après ses deux premiers matchs à la tête des Diables. Qui a gagné des points, qui en a perdu ? Comme on le dit souvent, la première impression est toujours la plus importante...

L'histoire de Domenico Tedesco avec la Belgique s'est ouverte d'une très belle manière. Les Diables sont allés s'imposer 0-3 à Solna pour leur rentrée 2023 avant de se payer le scalp de l'Allemagne, à Cologne, pour la première fois depuis 1954. Tedesco est un homme heureux et peut tirer pas mal d'enseignements de ces deux matchs.

Vertonghen est toujours là, Lukebakio a surpris tout le monde

Malgré les critiques en début de saison et après la Coupe du Monde, Jan Vertonghen est toujours là. Bel et bien là. Le défenseur de 35 ans, qui a fait son entrée dans le top 10 des joueurs européens comptant le plus de sélections nationales, est de retour à un niveau plus qu'intéressant et fait du bien, tant sur le plan footballistique que mental.

Le capitaine d'Anderlecht guide cette nouvelle défense "new look" et conseille notamment beaucoup Arthur Theate. Un défenseur central qui dépanne sur le côté gauche en équipe nationale belge par manque de ressources à ce poste, il faut dire que Jan sait ce que c'est. Toujours solide dans les duels et dangereux avec sa qualité de passe longue, Vertonghen utilise sa qualité de placement pour limiter les sprints et courses à haute intensité. On ne sait pas s'il tiendra à ce niveau jusqu'en juin 2024, mais l'homme aux 147 sélections a, une nouvelle fois, montré qu'on pouvait compter sur lui.

LE grand gagnant de cette trêve internationale, c'est peut-être Dodi Lukebakio. Alors qu'on se demandait qui allait occuper le poste d'ailier droit dans la nouvelle formation de la Belgique, le joueur du Hertha Berlin a plus que déposé sa carte de visite. Son match contre la Suède occupe certainement une belle place dans le classement des plus beaux matchs de sa carrière et ses percussions incessantes ont fait grand mal à l'Allemagne.

Pour continuer sur ce poste, on cite également Johan Bakayoko, décisif 21 minutes après ses premiers pas comme Diable Rouge. Le joueur de 19 ans ne sera probablement pas du voyage à Tallinn au mois de juin, puisqu'il ira vraisemblablement disputer l'Euro espoirs avec les Diablotins. Mais nul doute qu'une fois cette compétition terminée, il s'imposera dans la longueur au sein de la sélection de Tedesco.

Pour terminer le rayon des bonnes surprises englobons Orel Mangala et Amadou Onana, auteurs d'une première mi-temps presque parfaite à Cologne et plus généralement d'un très bon rassemblement. Esseulé en Suède, le joueur d'Everton a tenu bon et a soulagé sa défense, malgré quelques incohérences et erreurs à la relance.

Face à la Mannschaft, la paire fut le moteur principal de la domination belge en première période. En surclassant leurs homologues allemands, Mangala et Onana ont permis à la Belgique de très fréquemment se retrouver en supériorité numérique en zone offensive, attitude permettant également de récupérer les ballons dans la moitié de terrain adversaire. Mention spéciale pour Amadou Onana qui, l'espace de 10 minutes, a porté le brassard de capitaine à 21 ans.

Non, Youri Tielemans n'aura pas une place assurée

Il y a quelques mois encore, tout le monde ou presque estimait que Youri Tielemans serait titulaire au sein du milieu de terrain des Diables jusqu'à la fin de sa carrière. Dans une période plus compliquée à Leicester, Youri n'a pas vraiment livré ses meilleures prestations avec les Belges récemment et commençait, lui aussi, à subir quelques critiques.

Cette semaine, Amadou Onana et Orel Mangala ont démontré que sans lui, même en Allemagne, les choses peuvent très bien se dérouler. Nul doute que celui qui compte déjà 58 sélections avec les Diables fera partie de la prochaine sélection de Domenico Tedesco, mais il n'est plus aussi évident d'affirmer aujourd'hui qu'il sera assurément titularisé. L'association avec Onana sera très certainement testée, avec Mangala probablement aussi, mais le sélectionneur Germano-italien semble tenir une paire qui marche bien et sur laquelle il pourra se reposer dans les difficultés. Et oui, les absents ont toujours tort...

Enfin, la grosse déception de ce rassemblement se nomme largement Leandro Trossard. Décisif depuis son arrivée à Arsenal en janvier, le joueur de 28 ans ne s'est jamais montré à son avantage durant cette trêve internationale. Passes ratées à répétition, mauvais positionnement, pertes de balle à foison, l'ancien de Genk n'a vraiment pas fait une bonne impression. Et comme le dit l'adage, la première impression est toujours la plus importante. Tedesco sait de quoi Trossard est capable mais le Gunner doit devenir, de par son âge et son expérience, l'un des tauliers de ces Diables "new look".