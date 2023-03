La Chine pour Michael Ngadeu : pour l'aspect sportif, on repassera

Le défenseur central international camerounais a récemment décidé de quitter La Gantoise, et cela avant même la fin de la saison. Direction la Chine.

L'information vous a difficilement échappé, en ces temps de trêve internationale : Michael Ngadeu quitte La Gantoise. Un départ n'est, en soi, pas si étonnant que cela puisque le joueur était en fin de contrat avec les Buffalos en juin prochain.

Ce qui l'est un peu plus, c'est le timing de ce transfert. Ce dernier a en effet pris effet ce jeudi, le 30 mars. Le Camerounais quitte donc directement Gand, et part vers le Beijing Guoan.

Commençons par l'aspect le plus regrettable de ce départ : celui sportif. Arrivé à La Gantoise à l'été 2019, Ngadeu est vite devenu un pion essentiel dans l'effectif gantois. Cette saison, une fois de plus, il était titulaire indiscutable : 45 matchs, 45 titularisations, 43 matchs joués en entier (les deux seules rencontres dont il n'a pas joué la totalité étant en Coupe de Belgique). Avec déjà plus de 4000 minutes à son actif cette saison, inutile de dire qu'il est l'un des joueurs les plus réguliers de l'élite belge.

Bien que La Gantoise soit, à certains égards, un peu moins séduisante et spectaculaire que la saison précédente, Ngadeu était de gage de sûreté indéniable. A ses côtés, Torunarigha, Okumu, Piatowski ou Godeau pouvaient compter sur une figure d'expérience, ayant déjà porté le brassard de capitaine, et qui connaissait désormais le championnat par coeur. Hein Vanhaezebrouck, pour autant qu'il ne râle pas quant à ce départ surprise, devra trouver les solutions pour remplacer son "assurance tout risques", alors que la place en Play-offs 1 est loin d'être acquise.

Il y aura donc, ensuite, les play-offs 1 ou 2. Sans Ngadeu, l'actuelle 4e meilleure défense du championnat devra trouver les ressources pour aller titiller les favoris au titre/jouer les places européennes. D'ailleurs, en parlant d'Europe, on espère que l'absence de Ngadeu ne pèsera pas trop lourd pour la suite de la campagne en Conference League, avec un quart de finale face à West Ham qui attend les Buffalos.

© photonews

Bien entendu, il y a bien des raisons qui expliquent ce départ. Elles sont, et d'ailleurs cela n'a pas été caché par le club, financières. Le club chinois a en effet soumis une offre bien trop intéressante, une offre que La Gantoise et son président Michel Louwagie "ne pouvaient pas refuser."

On se posera toutes les questions que l'on veut à cet égard. Rien n'est noir ou blanc dans le football moderne. A un moment ou un autre, l'argent finit toujours par être roi. Le club a bien compris au fil des années (le transfert de Jonathan David et celui plus récent d'Ibrahim Salah) que parfois, rien ne sert de s'accrocher à certains joueurs.

Après près de 4 ans, Ngadeu quitte donc la Belgique, avec une Coupe de Belgique sous le bras. Gand s'en modra-t-il les doigts très prochainement ? Seul l'avenir nous le dira...