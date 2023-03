Le Standard est prêt pour la dernière ligne droite : "Nous avons besoin de six points pour assurer le top 8"

Ce samedi soir (20h45), le KV Ostende reçoit le Standard de Liège lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Après Zulte Waregem, les Rouches vont affronter une autre équipe engagée dans la course au maintien. "Ce sera un match très compliqué à Ostende. J'ai pu le constater en visionnant leurs dernières rencontres à domicile (0-0 contre Charleroi, 3-0 contre le Club de Bruges et 1-2 face à Westerlo). Leur jeu est similaire à celui du Cercle de Bruges. C'est très direct avec beaucoup d'intensité dans leur pressing. Il faudra aller au combat comme nous l'avions fait au Cercle et jouer rapidement quand nous aurons le ballon. Nous sommes capables de faire face à ce système de jeu, nous devons prendre les trois points", a souligné Ronny Deila en conférence de presse.

Septième avec 46 points au compteur, le matricule 16 compte cinq longueurs d'avance sur Charleroi, neuvième du classement, mais les Carolos comptent un match de moins. "Nous avons besoin de six points pour assurer le top 8. Nous pouvons tout gagner comme nous pouvons tout perdre, nous devons être prêts pour les quatre finales qui arrivent", a conclu le technicien norvégien.

Après Ostende, le Standard recevra Genk puis Charleroi avant de se déplacer à OHL.