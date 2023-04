Une nouvelle victoire mais toujours autant de méfiance pour Mark Van Bommel

L'Antwerp s'est rapproché de l'Union et de Genk après sa victoire à Zulte (0-2). Pas de quoi enlever la méfiance de Mark Van Bommel pour autant.

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Antwerp s'est montré satisfait après la victoire des siens sous une pluie battante. "C'est une belle victoire. On a manqué de précision dans le dernier geste mais nous avons eu de nombreuses occasions, et ce, dans des conditions météorologiques difficiles" a lancé le coach du Great Old en conférence de presse après le doublé salvateur de Toby Alderweireld.

"Nous voulons évidemment réduire l'écart avec les équipes qui nous devancent. Cela signifie que nous devons gagner tous les autres matchs de la phase classique, il n'y a pas d'autre solution. Ce ne sera pas facile, ce n'est jamais facile en Belgique. Ce match à Zulte était difficile et ceux qui nous attendent le seront également" a conclu Van Bommel, qui a vu les siens revenir à 2 points de l'Union et à 5 longueurs de Genk.