Lior Refaelov, vers la fin de l'histoire à Anderlecht ? Les chiffres ne sont pas en faveur de l'Israélien

Sous Brian Riemer, tout Anderlecht a fait des progrès...ou presque. Lior Refaelov aura 37 ans à la fin du mois et ne paraît plus capable de faire la différence.

Ce dimanche, Lior Refaelov est sorti après une petite demi-heure, victime de ce qui semble être un coup direct. Edward Still et Brian Riemer ont affirmé que cette sortie avait affecté Anderlecht.

Au vu de la montée d'Arnstad, auteur d'un assist...et demi et de la plus grosse occasion anderlechtoise en seconde période, elle a peut-être affecté le match dans le bon sens pour les Mauves. Comme souvent, Refaelov était en effet à contre-temps, et ce alors que ce n'était que sa troisième titularisation sous Riemer.

Plus décisif

Alors que l'Israélien était l'un des hommes forts sous Felice Mazzù avec 3 buts et 8 (!) assists, et qu'il a également marqué 3 fois durant l'intérim de Robin Veldman, Refaelov ne fait plus la différence dans le jeu de Brian Riemer (0 but, 0 assist), et ce en 15 matchs.

© photonews

Le jeu est en effet bien différent sous le Danois : bien plus de pressing, de verticalité, de récupérations rapides. À bientôt 37 ans, Lior Refaelov n'a plus le souffle pour y parvenir. Y compris en Europe, où son expérience devait amener beaucoup.

Fin de l'histoire ?

On sait que le style amené par le tandem Riemer-Fredberg est là pour rester : le futur mercato estival sera également axé sur cette dynamique forte. Le Soulier d'Or 2020 risque fort d'encore souffrir, à moins de connaître un second été indien.

Lior Refaelov arrive en fin de contrat en juin prochain. En l'état, une prolongation serait surprenante. Mais avec 25 buts et 13 assists en 86 matchs, l'Israélien a une belle aura au RSCA. Peut-être peut-il encadrer les jeunes. Ce serait tout de même une drôle de sortie pour l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie en Belgique, qui peut encore amener beaucoup à un club plus adapté à ses qualités...