Pourquoi Bart Verbruggen a de grandes chances d'être à nouveau sélectionné avec les Pays-Bas

Ce fut l'une des bonnes surprises de cette dernière trêve internationale : excellent depuis plusieurs mois sous les couleurs du RSC Anderlecht, Bart Verbruggen était appelé pour la première fois avec la sélection nationale des Pays-Bas.

Bien qu'il ait dû quitter temporairement la sélection suite à une intoxication alimentaire et qu'il n'a pas pris part à la seconde rencontre ensuite, le jeune gardien vient de franchir un palier important dans sa carrière.

L'une des causes de cette sélection, outre son très bon état de forme, était la blessure d'Andries Noppert. Le gardien du SC Herenveen est touché à l'aine depuis fin janvier. Son état de santé ne s'arrange pas, puisqu'il va devoir subir une opération prochainement. Il n'est pas garanti qu'il pourra rejouer cette saison. Verbruggen devra alors saisir l'opportunité pour continuer sur sa lancée et se montrer encore en club, afin d'être à nouveau repris par Ronald Koeman.

Andries Noppert wordt binnenkort geopereerd aan een liesblessure. Het is nog onduidelijk of de Oranje-international dit seizoen nog in actie kan komen.