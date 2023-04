Ronny Deila de plus en plus proche du Club de Bruges ? "Je me sens bien au Standard, même si on ne sait jamais ce qu'il peut se passer"

Alors qu'il bataillent encore pour une place dans le top 4 à trois journées du terme de la phase classique, les Blauw en Zwart préparent déjà en coulisses le nouvel exercice.

Depuis plusieurs semaines, le Club de Bruges s'est mis à la recherche de son futur entraîneur principal. Ronny Deila fait partie des coachs placés sur la shortlist du champion de Belgique en titre et serait même l'une des pistes prioritaires en Venise du nord. "Comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, je suis heureux ici au Standard. Il y a beaucoup de rumeurs dans le monde du football. Si mon agent a eu des contacts avec Bruges ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore parlé de ça avec lui", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

Il est toutefois impossible d'affirmer qu'il sera toujours le T1 des Rouches la saison prochaine. "J'ai un contrat jusqu'en 2025 et je ne vois aucune raison de partir même si on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je peux très bien être limogé dans deux semaines. Le plus important, c'est que je suis heureux ici et que l'équipe a bien progressé depuis mon arrivée. Je me rends aux entraînements chaque jour avec le sourire et nous sommes sur la bonne voie", a souligné l'ancien coach du Celtic.

Quelles seront les ambitions du matricule 16 la saison prochaine ? Le budget ne sera pas augmenté en bord de Meuse. "Il faut savoir ce que nous voulons faire et ce que nous sommes capables de faire pour être le plus compétitif possible face aux meilleures équipes. Beaucoup de choses peuvent changer la donne comme le ticket européen ou la vente de joueurs pour une belle somme. Quand on voit dans quelle situation était le club la saison dernière et maintenant, ce sont deux mondes différents. C'est le point positif car nous nous sommes bien améliorés. Mais par rapport aux attentes d’un club comme le Standard, c'est insuffisant. Nous devons investir plus pour pouvoir continuer d'aller vers l'avant et remplir nos objectifs. C'est certes difficile d'avoir des garanties, mais Fergal (Harkin), Pierre (Locht) et moi souhaitons obtenir plus de clarté à ce sujet. Nous sommes tous les trois sur la même longueur d'onde et voulons savoir ce qu'il est possible de réaliser", a conclu Deila.