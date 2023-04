Hein Vanhaezebrouck avant West Ham : "Nous ne sommes pas Anderlecht"

Le coach de La Gantoise s'apprête à croiser le fer avec West Ham ce jeudi soir en quarts de finale de la Conference League (18h45).

La Gantoise aura, pour ce match aller, son public derrière lui. La Ghelamco Arena est en effet sold-out pour la rencontre face à West Ham. En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck analysait la chose bien à sa manière. "Nous sommes satisfaits d'avoir enfin un match européen qui se joue à guichets fermés. Mais cela a aussi à voir avec le nom de l'adversaire. Quand on voit le peu de monde qui s'est déplacé pour les duels européens cette saison, on se rend compte que les supporters préféraient clairement le championnat. (Ce jeudi), ce sera plein, mais uniquement parce que l'adversaire s'appelle West Ham et non parce qu'il s'agit d'un quart de finale."

Vanhaezebrouck connait bien les forces de West Ham, malgré sa position très compliquée en Premier League cette saison. "Ils ont des difficultés en Premier League, mais en Europe, ils ont obtenu dix-huit sur dix-huit dans leur poule et se sont qualifiés sans difficulté pour les matches à élimination directe. J'espère que nous pourrons leur mettre des bâtons dans les roues", a déclaré le coach gantois, qui ne s'est pas osé à une comparaison avec Anderlecht, doublement battus en poules par les Hammers.

"En effet, Anderlecht a déjà joué contre eux, mais cela ne change pas grand-chose pour moi. Nous ne pouvons pas faire le lien avec notre match, nous ne sommes pas Anderlecht. Nous sommes une autre équipe, avec d'autres qualités."