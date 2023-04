Match de la dernière chance pour le Club de Bruges : "Nous n'avons pas d'autre choix que de dépendre des autres"

Ce dimanche, le Club de Bruges se déplace à Eupen (18h30). Les Brugeois n'ont plus leur sort entre les mains et espéreront un faux-pas de La Gantoise pour arracher une place en play-offs 1.

Une non-qualification pour les play-offs 1 serait bien évidemment une catastrophe pour les hommes de Rik De Mil. En conférence de presse, le coach de Bruges a tenté tant bien que mal de garder le focus sur le match de ce dimanche face à Eupen, et non pas sur les résultats de ses concurrents dont bien évidemment le 4e, La Gantoise.

"Le fait que nous dépendions des autres rend notre tâche difficile. Mais avant tout, nous devons battre Eupen nous-mêmes, ce qui ne sera déjà pas facile", explique De Mil. "De toute façon, nous n'avons pas encore donné de consigne à Ostende et je ne veux pas non plus savoir ce qui se passera dimanche à Gand pendant le match."

De Mil n'est cependant pas naif et est conscient que ses joueurs sauront très vite le résultat du match de La Gantoise (face à Ostende, également à 18h30).

"En effet, mais tant pis. Je veux pouvoir me concentrer sur ma tâche, ce qui n'implique pas de connaître le score des autres matches. Notre première tâche est de battre Eupen. Ce sera déjà difficile, car ces joueurs joueront jusqu'à la mort pour leur maintien. Je ne peux qu'espérer que le score de Gand n'affectera pas notre performance", a expliqué De Mil. "Nous ne pouvons que compter sur le sens de l'honneur des joueurs du KV Ostende et espérer qu'ils voudront remplir leur rôle de la manière la plus professionnelle possible."