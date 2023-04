Les sentiments étaient mitigés pour Edward Still après la lourde défaite d'Eupen à Bruges. Le maintien est au bout d'une fin de saison très éprouvante.

C'est la magie des dernières journées de championnat : après avoir concédé une défaite 1-5 face à Zulte Waregem, Eupen a subi une nouvelle déroute, 7-0 sur la pelouse du Club de Bruges, et peut malgré tout exulter suite à son sauvetage en D1A.

C'est donc un Edward Still contrasté qui s'est rendu en interview d'après-match : "La première émotion, c’est d’abord d’avoir joué contre une équipe de Ligue des champions ce dimanche. On assume les risques qu’on a voulu prendre face à ce redoutable adversaire… Malheureusement pour nous, après le 1-0, ils ont joué à un niveau que personne ne sait suivre en Belgique. Il y a la douleur de la défaite, on déteste perdre".

Et puis, il y a ce maintien, arraché dans la douleur : "Depuis que je suis arrivé en novembre, il y avait une mission: rester en Pro League et on l’a fait. Certes, c’est avec une différence d’un point mais ça prouve la valeur de chacun de ses points".

Quant à son futur, Edward Still n'en dira pas plus, ne sachant guère lui-même s'il sera toujours sur le banc des Pandas la saison prochaine : "Le bilan est très clair… On se mettra autour de la table pour voir ce qu’on fait de ce bilan-là. On doit en discuter dans les jours qui viennent". Ce qui est certain, c'est que malgré le maintien, une sérieuse remise en question s'impose au Kehrweg pour vivre une saison prochaine plus sereine.