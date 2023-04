"Je ne souhaite rien d'autre que de voir Anderlecht retrouver la place qui est la sienne"

Lior Refaelov et le RSC Anderlecht, c'est terminé. L'international israélien n'a pas prolongé son contrat et quitte la maison mauve après deux saisons.

La nouvelle est tombée ce jeudi : Lior Refaelov, qui ne jouait plus autant qu'auparavant sous Brian Riemer et devait prendre une décision quant à une éventuelle prolongation, quitte le RSC Anderlecht.

Refaelov a adressé quelques mots dans la foulée de l'officialisation de son départ, ces derniers étant relayés sur le site du RSCA. "J'ai vécu de très beaux moments dans ce club. Bien sûr, nous avons également connu des moments difficiles et j'aurais préféré quitter le RSC Anderlecht au terme d’une saison réussie", commence-t-il, lui qui semblait manquer de jus sur les terrains ces dernières semaines.

"Néanmoins, je ne regrette rien. Je souhaite sincèrement au club, au staff et à tous mes coéquipiers tout le meilleur pour l'avenir. Je ne souhaite rien d'autre que de voir le RSC Anderlecht retrouver la place qui est la sienne le plus rapidement possible."

Après près de 100 matchs disputés avec le club durant ses deux saison passées au Parc Astrid, le départ du Soulier d'Or 2020 comporte quelques parts d'ombre, comme le laisse supposer le communiqué de son agent, Dudu Dahan.