(Exclusif) Kevin De Bruyne évoque son entente avec Haaland : "Télépathique ? Peut-être"

Kevin De Bruyne et Erling Haaland se trouvent les yeux fermés. Après sa masterclass contre Arsenal, le Diable Rouge nous a accordé quelques mots.

Ne parlez pas de titre de champion d'Angleterre à Kevin De Bruyne. Même si la large victoire (4-1) contre Arsenal a rapproché Manchester City du sacre, le Diable Rouge veut rester calme. "C'était un grand match, oui, et c'était important de le gagner", reconnaît-il quand nous lui en parlons.

"Mais il reste 7 matchs et beaucoup de points à prendre", relativise De Bruyne. La clef du sprint final sera probablement l'entente quasi-télépathique entre KDB et Erling Haaland. Même si cette fois, les rôles ont été inversés avec un Belge buteur et un Norvégien passeur.

© photonews

"Peu importe nos rôles, ce qui compte est de marquer des buts, de faire de bons matchs. Et je crois que ce soir, on a bien joué, c'est le plus important", sourit De Bruyne. "De la télépathie ? Peut-être, je ne sais pas. C'est plus facile de jouer avec de bons joueurs (rires) et Erling est un grand joueur. Mais aujourd'hui, l'adversaire était fort également, Arsenal est une équipe au top. Nous étions vraiment bons ce soir, c'est vrai".

Le programme de Manchester City dans cette fin de saison, ce n'est pas que la Premier League : il y a aussi la Champions League, objectif numéro...1 ou 2 du club? "Le rêve, c'est évidemment de gagner la Champions League. Mais là, notre focus est sur dimanche. Tout le monde va nous parler de la Champions League mais avant, il y a Fulham, West Ham et Leeds. On ne pense pas encore au Real Madrid ", affirme KDB pour conclure. On le croit sur parole.