Le Club de Bruges veut toujours y croire : "Le feu n'est pas encore éteint"

Le Club de Bruges devra miser sur une victoire ce samedi face à l'Union (18h30). Sinon, la fin de saison des Blauw en Zwart risque de perdre davantage en enjeu. Rik De Mil, le coach, l'a bien compris et espère une réaction de la part de ses joueurs après la défaite contre Genk (3-1).

Battu dimanche dernier par Genk, Bruges a plus que probablement dit adieu à ses espoirs (déjà minces au départ) de titre. "Mais cela ne veut absolument pas dire que le feu est éteint chez nous", a assuré Rik De Mil en conférence de presse ce vendredi. "Je le constate tous les jours à l'entraînement. Nous avons encore notre rôle à jouer dans cette compétition et nous voulons le faire avec tous nos moyens. Match après match, nous essayons d'être plus performants."

Bruges est néanmoins assuré de participer à une compétition européenne la saison prochaine. "Ce n'est pas tant à l'Antwerp (vainqueur de la Coupe, ndlr) que nous devons notre billet pour l'Europe, mais plutôt à la façon dont nous avons finalement obtenu notre participation aux Champions' Play-offs", a estimé De Mil. "Nous savons tous qu'il reste encore cinq matches avant de savoir qui participera à quelle compétition européenne, et nous devons donc tout faire pour terminer le plus haut possible."

De Mil se voit bien titiller l'Union et revenir - en cas de victoire dimanche - à 5 points de sa troisième place. "La troisième place est donc notre premier objectif, c'est là que l'Union se trouve actuellement et nous voulons commencer à la menacer. Il faudra ensuite voir si nous pouvons nous hisser plus haut. Mais nous savons où nous sommes et nous restons humbles", a conclu De Mil dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.