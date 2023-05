Orel Mangala livre ses vérités sur son passage à Anderlecht

Le Diable Rouge de 25 ans évolue désormais à Nottingham Forest. Dans une interview accordée à Eleven Sports, il s'est confié sur son départ du RSC Anderlecht, où il n'a jamais connu les pros.

Ayant débuté très jeune sa formation à Anderlecht, Orel Mangala intègre les U21 à l'été 2015. Il est ensuite prêté chez les jeunes du Borussia Dortmund. Il ne jouera finalement sous la tunique d'Anderlecht en pro et décidera alors de rejoindre Stuttgart en 2017.

"J'avais déjà fait une saison chez les U21 d'Anderlecht et je n'avais pas envie de faire une deuxième saison en U21. J'avais envie de pouvoir m'entraîner avec les pros, etc. Je n'ai pas eu cette possibilité. J'ai donc voulu chercher un autre challenge", déclare Mangala. "Avec du recul, j'étais très jeune. Les Tielemans etc, ce sont des gens qui ont commencé très tôt. On rêve tous de commencer aussi tôt. Je n'étais pas aussi mûr que je le suis maintenant, ou peut-être pas prêt. Ils ne m'ont pas donné ma chance, il n'y a pas de soucis. J'ai dû suivre une autre trajectoire et finalement, je suis quand même devenu pro."

Mangala se verrait même bien revenir en Belgique, et à Anderlecht. "Tout est possible dans le football. Je ne peux pas dire non à cela", a répondu Mangala, un sourire en coin.