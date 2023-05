Improbable : Percy Tau...à nouveau cité dans l'un de ses anciens clubs en Belgique

Percy Tau a marqué notre championnat lors de son passage à l'Union Saint-Gilloise, un peu moins à Bruges et Anderlecht. Mais son talent est indéniable, et le Sud-Africain serait proche d'un retour en Europe.

Percy Tau (29 ans) évolue actuellement à Al-Ahly, en Egypte, où il a signé en août 2021 en provenance de Brighton & Hove Albion. Son rêve anglais prenait alors fin, après de longues années de prêt en prêt à l'Union, Bruges et Anderlecht.

Cette saison, le Sud-Africain a retrouvé un bon niveau, inscrivant 7 buts et délivrant 4 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Tau a encore un an de contrat au Caire, mais selon FAR Sport, un média sud-africain, il pourrait revenir en Europe.

Et d'après cette même source, le RSC Anderlecht serait l'un des clubs intéressés. Les Mauves suivraient sa situation avec intérêt, mais aucune offre n'a été émise. Le club le plus concret serait le FC Utrecht, tandis que Brondby (Danemark) et...Burnley le gardent également à l'oeil.

Bref : un beau patchwork, qui peut également sentir bon le jeu d'agent pour faire monter les enchères concernant un joueur à la carrière fort peu linéaire jusqu'ici. Mais Percy Tau a du talent à revendre, et est bon marché. Affaire à suivre...