La blessure de Ritchie De Laet est connue, la course contre la montre continue

Ritchie De Laet avait les larmes aux yeux après so, remplacement au Jan Breydel. La course contre la montre se poursuit pour lui, bien que sa blessure soit désormais un peu plus claire.

Ritchie De Laet a vu sa montée au jeu être écourtée au Club de Bruges où il n'a pu disputer que vingt minutes. Alors qu'il revenait de blessure, le back droit a dû abandonner les siens le week-end dernier. Déchirure au mollet La nature de sa blessure est désormais connue. De Laet souffre d'une déchirure du muscle soléaire, selon Gazet van Antwerpen. La question de savoir si le défenseur pourra encore participer au match contre l'Union n'a pas encore été tranchée. L'Antwerp compte sur le rétablissement de son roc défensif pour les deux dernières rencontres des Playoffs 1. Blessé à l'aine, De Laet avait manqué les matches à domicile contre Genk et le Club de Bruges.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Antwerp - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (28/05).