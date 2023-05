Le champion de Belgique aura bien son trophée !

Ce dimanche se jouera deux rencontres en simultané : Union - Bruges et Antwerp - Genk. La Pro League a dû trouver des stratagèmes pour se donner les moyens de remettre le trophée en mains propres au champion de Belgique.

La difficulté resulte bien évidemment dans le fait que les deux stades sont relativement éloignés. Ce matin, le Nieuwsblad expliquait que la Pro League n'envisageait pas d'utiliser d'hélicoptère pour apporter le trophée de la Pro League. Ainsi, le champion aurait alors pu célébrer...sans son prix.

Mais que tout le monde se rassure : la Pro League a pris des mesures pour s'assurer que le trophée - et les médailles - arrive à bon port ce dimanche. Il a en effet été communiqué que le CEO, Lorin Parys, suivra les deux matchs en simultané depuis un hélicoptère et se posera alors sur la pelouse de l'un de deux stades.

"Le suspense sera à son comble. Un vrai grand jour se profile dimanche pour notre football. Nous allons donc déployer tous nos moyens et équipes pour réagir le plus rapidement possible et donner aux supporters un final digne de cette fantastique fin de saison", a commenté Lorin Parys.