Voici les arbitres qui dirigeront la dernière journée de championnat !

On ne peut qu'espérer que les stars de dimanche ne seront pas les arbitres, mais la responsabilité de siffler les matchs décisifs d'une telle course au titre est quelque chose de rare dans une carrière.

Pour Genk-Antwerp, l'Union Belge a désigné Nathan Verboomen, tandis que Bram Van Driessche dirigera Union-Club de Bruges. L'un d'eux vivra donc le sacre du nouveau champion de Belgique.

Find out the appointments for the last matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/GSrLEN48av