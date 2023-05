Déchirement pour cet Anderlechtois en équipe nationale

Mais, et c'est une surprise : Arnstad ne figure pas dans la liste du sélectionneur Leif Gunnar Smerud pour cet Euro 2023 en Roumanie et en Géorgie.

Arnstad avait pourtant joué un rôle important dans les éliminatoires, étant titulaire depuis sa première sélection et donnant un assist contre la Croatie en juin 2022 (victoire 3-2).

En revanche, Jesper Daland (Cercle de Bruges) et Antonio Nusa (Club de Bruges) sont quant à eux bien repris.

La Norvège commencera son tournoi le 22 juin prochain. Elle est versée dans la poule de la Suisse, la France et l'Italie.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud har tatt ut troppen til sommerens EM! Her er de 23 spillerne, pluss to reserver, som skal representere Norge i mesterskapet🇳🇴 Les hva Smerud sier om troppen her: https://t.co/ZoDnzrfGAk#sterkeresammen #fotballdrømmer pic.twitter.com/rIc25V8c2A