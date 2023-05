Islam Slimani aussi ira chercher du temps de jeu en juin

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Islam Slimani, malgré sa longue période sans jouer en raison du format belge, est repris par Djamel Belmadi. Il ira donc chercher du rythme en juin.

Alors qu'on se pose des questions concernant les Diables du RSC Anderlecht, Jan Vertonghen et Zeno Debast, Djamel Belmadi a décidé de garder sa confiance en Islam Slimani. L'attaquant algérien de 34 ans fait partie des 26 Fennecs appelés avec l'Algérie.

Slimani n'a plus joué depuis plus d'un mois et le 23 avril dernier, face au KV Malines. Sa seconde partie de saison, sous les couleurs du RSCA, a cependant été brillante avec 8 buts en 10 matchs de championnat.

L'Algérie affrontera l'Ouganda en qualifications pour la CAN 2023 le 18 juin, avant de recevoir la Tunisie pour un match amical le 20 juin. Notons l'absence de la sélection du médian de Charleroi, Adem Zorgane.