Grosse surprise : l'Arabie Saoudite se retirerait de la course au Mondial 2030 !

Alors que l'Arabie Saoudite défraie la chronique à coups d'investissements faramineux dans le domaine du football, la Coupe du Monde 2030 semblait être un objectif réel. Mais le Royaume saoudien aurait décidé de se retirer.

C'est une nouvelle qui en surprendra beaucoup, mais qui fera pousser un "ouf" de soulagement à beaucoup plus encore : selon le journaliste espagnol José Felix Diaz et le média grec Greek City Times, l'Arabie Saoudite aurait décidé de se retirer de la course à la Coupe du Monde 2030.

Cette décision aurait été prise pour plusieurs raisons : tout d'abord, les partenaires annoncés de l'Arabie Saoudite, l'Egypte et la Grèce, auraient fait savoir qu'organiser un événement d'envergure internationale si rapidement n'était pas dans leurs projets, et ce même si l'Arabie Saoudite avait notamment promis de financer intégralement les frais de la Grèce.

Ensuite, la candidature conjointe de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, soutenue à la fois par l'UEFA et la CAF, serait considérée comme "trop solide" pour que l'Arabie Saoudite puisse lutter. Une forme de solidarité entre pays musulmans est également évoquée, et nul doute que l'Arabie se ferait alors soutien de la candidature marocaine.

Enfin, le calendrier international ne permettrait pas la tenue d'une seconde Coupe du Monde hivernale si rapidement après celle de 2022 au Qatar, aurait fait savoir la FIFA aux dirigeants saoudiens. Le trio Arabie-Grèce-Egypte serait désormais concentré sur 2034.

La candidature ibéro-marocaine est donc désormais la plus solide, mais le ticket Argentine-Uruguay-Chili-Paraguay garde un énorme argument : celui du centenaire de la Coupe du Monde (1930-2030), dont la première édition s'est tenue en Uruguay. Verdict en septembre 2024.