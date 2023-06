Christian Brüls est très clair concernant les ambitions de Zulte Waregem après la relégation

Christian Brüls et Zulte Waregem sont descendus en D1B après une saison en forme de scénario catastrophe. Mais les Flandriens veulent retrouver l'élite dès que possible.

Il y a 10 ans, Zulte Waregem passait tout près du titre de champion de Belgique. Les Flandriens ont bien tristement fêté cet anniversaire, en descendant directement en Challenger Pro League.

Christian Brüls, avec toute son expérience, espère bien aider Zulte à remonter dans la foulée. "Notre ambition, elle est très claire et il ne faut pas la cacher. C'est de remonter directement en D1A", affirme-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Quand tu peux faire venir des joueurs comme Jelle Vossen et Ruud Vormer, je crois que ça en dit long sur tes ambitions en tant que club", continue Brüls. "Maintenant, nous aimerions être promus au plus vite, mais si nous obtenons notre ticket pour la D1A à la dernière seconde du dernier match, ça me va aussi".