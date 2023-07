Hayao Kawabe au Standard, c'est fait !

L'international japonais est à Liège et va parapher le contrat de trois saisons qui lui a été soumis cette semaine.

On vous en parlait cette semaine, l'international japonais Hayao Kawabe était très proche de devenir le quatrième transfert du Standard dans cette trêve estivale après O'Neill, Price et Mundle et en attendant l'officialisation du cinquième, le prêt de Zinho Vanheusden.

Présent à Liège, le milieu de terrain de 27 ans (9 buts, 10 passes décisives en 35 rencontres cette saison), a passé ses tests médicaux avec succès dans la journée, comme le révèlent nos confrères de la Dernière Heure, et attend la fin d'usage de la partie administrative pour être officialisé en Bord de Meuse.

Le Standard, qui n'avait pas encore pêché dans son budget transferts de 4M€, va débourser une somme avoisinant les 1.5M€ pour s'attacher ses services.