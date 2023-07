Les premières minutes très encourageantes de Zinho Vanheusden, déjà en patron de la défense du Standard

Titulaire samedi dernier contre le RWDM, le défenseur central a livré une première période intéressante et encourageante. S'il doit encore retrouver sa forme physique, l'ancien capitaine n'a rien perdu de ses qualités techniques.

Une nouvelle que tous les supporters attendaient. Zinho Vanheusden est enfin de retour au Standard et était d'ailleurs titulaire, samedi dernier, pour la rencontre amicale entre les Rouches et le RWDM. Si les joueurs de Carl Hoefkens ont été balayés, certains ont tout de même livré une prestation intéressante, à l'image de l'ancien capitaine.

Placé sur le côté gauche de la défense à 3, Vanheusden rappelle dès les premières secondes l'une de ses qualités premières : la communication et son leadership. Rapidement, le joueur de 23 ans encourage Barrett, replace Ngoy et conseille Hautekiet, tout en assurant sa tâche défensive avec sérénité.

Le premier relanceur, le dernier rempart

Dès les premières minutes, le Standard est dominé et la charnière centrale des Rouches a beaucoup de travail. Si Barrett est parfois attiré par l'offensive et oublie ce qu'il se passe dans son dos, Zinho Vanheusden vient le couvrir, plusieurs fois.

Malgré son jeune âge et son faible temps de jeu depuis son départ de Sclessin, le Diable Rouge à une reprise est déjà doté d'une belle expérience. Dans son placement et ses interventions, notamment aériennes, l'arrière central a du métier et le montre.

A la relance, c'est souvent lui qui est sollicité, par Henkinet et d'autres, pour alerter un milieu de terrain ou Donnum et lancer l'offensive. Un Zinho Vanheusden en pleine capacité physique pourrait encore multiplier les interceptions et gagner plusieurs dizaines de mètres balle au pied, mais le d'ores et déjà nouveau patron de la défense a rassuré pour sa première, alors que Carl Hoefkens veut écarter tout doute quant à sa forme physique et ses récentes blessures.