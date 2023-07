Sans ses cadres, Eupen peut-il créer la surprise et éviter la lutte pour la relégation ?

Onze jours seulement avant la reprise de la Jupiler Pro League. Comme chaque année, Walfoot.be vous présente chaque équipe quelques jours avant le début de la compétition. Poursuivons avec Eupen qui, privée de ses cadres, doit éviter l'angoisse de la saison dernière.

Dans une série à trois descendants, l'AS Eupen a très longtemps bataillé pour assurer sa survie en Jupiler Pro League. Giflés à Bruges lors de la dernière journée, les Pandas ont profité des faux-pas de leurs concurents pour se sauver parmi l'élite.

S'ils n'ont plus été relégables depuis la douzième journée, les joueurs de Bernd Storck puis d'Edward Still ont flirté avec la zone rouge toute la saison, stagnant à la 15e place lors des neuf dernières journées.

Désormais dirigé par l'Allemand Florian Kohfeldt, Eupen a perdu Smail Prevljak et Stef Peeters, tous deux en fin de contrat. Deux hommes forts qui été remplacés par le milieu central Kevin Möhwald, venu de l'Union Berlin, et l'avant-centre Bartosz Bialek, prêté par Wolfsburg mais blessé au genou pour de longs mois lors de l'amical contre le Stade de Reims, le week-end dernier.

© photonews

Lambert et Magnée, ambassadeurs de la région

Dans une équipe très cosmopolite (19 joueurs étrangers, soit 71% du noyau, le plus haut total en Pro League), Boris Lambert et Gary Magnée constituent l'encrage local d'Eupen. Formés en grande partie dans l'est de la Belgique, bien que Magnée soit aussi passé par les centres de formation de Genk et Bruges, les deux joueurs de 23 ans permettent à leurs supporters de s'identifier à leur équipe favorite.

Après des débuts difficiles en préparation et deux défaites contre le RFC Liège (0-1) et Aachen (1-3), les Pandas ont étrillé Charleroi (4-0) avant de se payer le scalp du Stade de Reims (2-3), moment de la blessure de Bartosz Bialek.

Cette jeune équipe d'Eupen (23 ans de moyenne d'âge) aura fort à faire pour assurrer sa survie en première division. Les pensionnaires du Kerhweg tenteront évidemment d'éviter les Play-Offs 3, qui regrouperont les quatre dernières équipes à l'issue de la phase classique, mais la concurrence sera rude et la bataille féroce. À voir si Florian Kohfeldt pourra insuffler un souffle nouveau à des Eupenois qui en ont grand besoin.

Pour rapel, les deux derniers des Play-Offs 3 seront relégués. Le 14e disputera un barrage contre le vainqueur des Play-Offs de Challenger Pro League (de la troisième à la sixième place) pour assurer son maintien.