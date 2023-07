Deux semaines après son départ de l'Antwerp, cet espoir belge signe son premier contrat à la Juventus

Enzo Keutgen n'a encore que 16 ans mais les choses vont vite pour lui. Le jeune milieu de terrain a paraphé son premier contrat à la Juventus.

Il y a un an, Enzo Keutgen était encore un joueur du centre de formation du KV Ostende, qu'il avait rejoint en 2020 en provenance de Saint-Josse. Depuis, tout s'enchaîne. Le garçon a intégré le centre de formation de l'Antwerp avant de décrocher il y a deux semaines un transfert de rêve à la Juventus.

Aujourd'hui, Keutgen a signé son premier contrat chez les Bianconeri. Cette saison, le jeune homme né en 2007 devrait intégrer l'équipe U17 de la Juve.

Il lui reste évidemment du chemin à parcourir mais après le retour de prêt convaincant de Koni De Winter et les entraînements de Joseph Nonge avec l'équipe première, les jeunes Belges sont de plus en plus nombreux dans le giron la Vieille Dame.