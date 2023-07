Carl Hoefkens se livre sur "son plus grand défi" au Standard

Plusieurs mois après son éviction surprise du Club de Bruges, Carl Hoefkens est le nouveau coach du Standard. Chez les Rouches, il prend la succession de Ronny Deila.

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Hoefkens s'est d'abord exprimé quand à ses objectifs relatifs à son effectif, en pleine reconstruction et composé de nombreux jeunes. "Mon plus grand défi ? Pouvoir faire grandir les jeunes joueurs. Ils doivent être prêts rapidement, ce qui n'est pas évident. C'est un défi important, et nous y travaillons dur."

Pour le 125e anniversaire du club, Hoefkens arrive avec des ambitions : "Ce serait fantastique, incroyable (de faire quelque chose de bien) et de déjà réaliser les prochaines étapes. Nous savons également que ce n'est pas évident, que rien n'est acquis. Mais tout le monde travaille incroyablement dur. Tout le monde la passion de bien faire."

Quels objectifs sportifs cette saison pour le Standard ? "Nous avons l'ambition de décrocher les résultats nécessaires", a continué Hoefkens. "Nous voulons nous battre pour un ticket européen. C'est l'ambition. Nous savons que ça ne sera pas facile car beaucoup d'équipes veut atteindre les Play-offs 1. Mais nous voulons être l'un de ces clubs."