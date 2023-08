Officiel : Record de vente pour l'Antwerp !

C'est désormais officiel : Gaston Avila quitte l'Antwerp. L'arrière gauche argentin rejoint le mythique Ajax Amsterdam. Chez les Amstellodamois, il a signé un contrat jusqu'en 2028.

Arrivé l'été dernier à l'Antwerp en provenance de Boca Juniors pour plus de 4 millions d'euros, Avila aura été un joueur assez important dans l'équipe de Mark van Bommel, qui a remporté le doublé coupe-championnat.

L'Ajax va débourser 12,5 millions d'euros pour l'Argentin. Le montant pourrait atteindre 14,4 millions d'euros. Il s'agit d'un record de vente pour l'Antwerp.

Ajax is delighted to announce the signing of Gaston Avila 🤝 pic.twitter.com/8b89XDBXKJ