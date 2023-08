Un joueur de l'Union sur les tablettes... du Club de Bruges !

Devenu titulaire indiscutable depuis les départs de Van der Heyden et Kandouss, Koki Machida est devenu titulaire indiscutable à l'Union, et avec succès. Et à tel point que le Japonais figure sur les tablettes... du Club de Bruges.

Koki Machida est devenu un titulaire absolument indiscutable à l'Union. En ce début de saison, le Japonais n'a pas encore quitté la pelouse à la moindre reprise, que ça soit en Pro League et au match aller du barrage d'Europa League. Le défenseur de 26 ans fait bonne impression et figure d'ailleurs sur les tablettes... du Club de Bruges ! Selon les informations de Sacha Tavolieri, le joueur de l'Union est ciblé par les Blauw & Zwart, aux côtés d'Isaak Touré. Les Brugeois avaient déjà pris leurs renseignements en fin de saison dernière. Les relations entre les deux clubs sont excellentes, à l'image de l'ultime tentative Unioniste pour aller chercher Mats Rits.