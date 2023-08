Ca se confirme : la Pro League va continuer à fournir les plus grands championnats européens

Chaque mercato, la Pro League confirme sa réputation de championnat tremplin. Et cela ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.

Chaque semaine, le Centre International d'Etudes du Sport délivre sur son site internet une lettre d'observation d'une thématique liée au football. Celle de cette semaine est particulièrement intéressante en ce qui concerne notre bonne vieille Jupiler Pro League. L'étude a ciblé les 100 joueurs de la planète football nés en 2002 ou après, et n'évoluant pas dans un championnat du top cinq européen (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France) les plus aptes à rejoindre l'élite européenne.

Pour ce faire, le CIES croise les données de performance et de temps de jeu sur la saison dernière avec le niveau des matchs disputés. Un modèle statistique utilisé par les recruteurs pour réduire le plus possible l'incertitude de l'adaptation à une compétition plus relevée.

© photonews

Le classement renseigne cinq joueurs belges. Parmi eux, deux de nos représentants se hissent dans le top 10 : dans un classement largement dominé par le défenseur de Benfica Antonio Silva, Maarten Vandevoordt se hisse à la quatrième place, tandis qu'on retrouve Zeno Debast trois positions plus bas.

Autre constatation remarquable : des trois seuls joueurs nés à partir de 2005 présents dans le classement, deux défendront sans doute un jour les couleurs des Diables Rouges, à savoir Arthur Vermeeren (14e) et Jorne Spileers (100e). Autre talent noir-jaune-rouge plus que prometteur, Johan Bakayoko est présent dans le top 20, à une belle 18e place.

© photonews

Notons également la présence d'autres noms bien connus des amateurs du football belge : Bilal El Khannouss (formé en Belgique mais qui a opté pour la nationalité sportive marocaine) se classe 13e. A la 47e place, Christiaan Ravych (Cercle de Bruges) et Bjorn Meijer (Club de Bruges) sont à égalité, Gift Orban (La Gantoise) arrive ensuite cinq places plus loin.

Autant de joueurs déjà très convoités et qui pourraient suivre les pas d'Abakar Sylla et Bart Verbruggen, partis de notre Pro League cet été pour 20 millions chacun alors qu'ils ont à peine atteint les 20 ans. Si le football n'est pas une science exacte et ne fait pas forcément de ce tableau une certitude quant à l'évolution de ces talents dans les années à venir, cette nouvelle étude confirme la place centrale occupée par notre compétition dans les petits calepins des recruteurs européens.