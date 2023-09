Un club belge professionnel au bord de la faillite !

Les supporters du KV Ostende ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Et pour cause, le club se rapproche de plus en plus de la faillite.

C'est le journal économique De Tijd qui publie la (mauvaise) nouvelle sur son site Internet. Le KV Ostende est au bord de la faillite et doit comparaitre fin septembre devant la chambre des entreprises en difficulté du tribunal des sociétés. Les comptes seront inspectés de A à Z et certaines questions concernant la santé économique du club devraient rapidement trouver leur réponse. Le club parle de problèmes de trésorerie, alors que les supporters ont imploré les propriétaires américains cette semaine de vendre le club. Le président et actionnaire minoritaire Frank Dierckens affirme que les problèmes ont été présentés aux actionnaires américains. "La balle est désormais dans leur camp. Comme par le passé, je me battrai corps et âme pour la survie de ce club."