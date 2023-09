La dispute Vertonghen-De Condé expliquée et clarifiée

Lors du match entre Genk et Anderlecht, Jan Vertonghen a énervé le club limbourgeois, au point que Dimitri De Condé et lui en sont presque venus aux mains. Peter Croonen, président du Racing Genk, est revenu sur cette altercation.

Jan Vertonghen avait ainsi poussé Christopher Bonsu Baah à une carte jaune sévère, menant indirectement à son exclusion quelques minutes plus tard. Tout au long de la rencontre, le capitaine anderlechtois avait ensuite tapé sur les nerfs du Racing Genk.

À la mi-temps, et après le coup de sifflet final, Vertonghen et Dimitri De Condé, directeur sportif de Genk, s'étaient échangé des mots peu amènes et en étaient presque venus aux mains. Peter Croonen, président du club limbourgeois, est revenu pour la dernière fois sur ce dossier pour TVL.

Genk et le capitaine d'Anderlecht ont discuté

"Dimitri est quelqu'un qui vit et respire pour notre club, et qui a un sens profond de la justice. Il est monté au créneau pour défendre nos joueurs et le club, et si nous pouvons débattre de si c'était la chose à faire, ses intentions étaient bonnes", assure Croonen.

"Ca ne doit pas arriver à chaque match mais Dimitri De Condé a vécu une période stressante, et a le droit de montrer aux joueurs qu'il est derrière eux", continue le président genkois. "Je lui en ai parlé, et nous avons eu une bonne discussion avec Jan Vertonghen. C'est le plus important".