Entre âge d'or, datas et...anciens du Standard : focus sur Toulouse, adversaire de l'Union en Europa League

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise accueille le Toulouse FC dans le cadre des phases de poules de l'Europa League. Le Téfécé est un exemple de club ayant bâti sa renaissance sur base d'une stratégie intelligente, en se fiant aux célèbres datas.

Le Toulouse FC vit à nouveau de beaux jours. Après avoir connu la descente en Ligue 2 il y a seulement 3 ans, voilà que le club d'Occitanie va retrouver l'Europe et disputer l'Europa League.

A vrai dire, en France, peu de gens croyaient à un tel retournement de situation pour un club qui se battait contre la relégation depuis plusieurs années - avec comme souvenir marquant ce finish incroyable de la saison 2015-2016 sous Pascal Dupraz. Même pas le président actuel Damien Comolli.

Dans un documentaire dédié à la "Renaissance" de Toulouse, Comolli a partagé son "'étonnement". "Que les choses se soient passées aussi rapidement et de manière aussi positive...".

Relegué en Ligue 2, Toulouse passe ainsi sous le pavillon de RedBird Capital Partners, société d'investissement américaine détenant notamment Liverpool et l'AC Milan. Comolli, ancien directeur sportif de Liverpool notamment, devient alors président.

"Je compare très souvent le Téfécé à un paquebot. Quand on est arrivés, le paquebot avait pratiquement chaviré, il n'avançait plus. On a du y changer la culture", confie Comolli.

La renaissance à l'autel des datas

Manquant de peu la remontée en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, Toulouse poursuit sur son élan et continue à croire en ces fameux datas.

"Nous utilisons des chiffres, des stats, dont la data, que l'on utilise dans tous les aspects : le recrutement de notre entraîneur, le recrutement de nos joueurs, comment on attaque, comment on défend, comment on presse, comment optimiser notre masse salariale, notre budget des transferts...", explique Comolli.

Le recrutement du Téfécé, chapeauté jusqu'il y a peu par l'ancien de Brentford, Brendan McFarlane, aura apporté de très belles satisfactions : Branco van den Boomen, Thijs Dallinga, Stijn Spierings, Rhys Healey, et aussi le Belge Brecht Dejaegere.

La croyance du club en cette manière de travailler est telle que, malgré la victoire en Coupe de France - la première de l'histoire du club - et le maintien en Ligue 1 sans encombre, les dirigeants iront jusqu'à remercier le coach Philippe Montanier (ex-Standard).

Toulouse, un adversaire dont il faut toujours se méfier, avec une vieille connaissance

Toulouse est désormais entraîné par Carles Martinez Novell, coach espagnol passé par les jeunes du Barça et de l'Espanyol Barcelone.

Le club entame sa deuxième saison d'affilée en Ligue 1 et, malgré plusieurs departs (Dejaegere, Van den Boomen, Chaibi, Spierings,...), n'a perdu qu'une de ses 5 premières rencontres de championnat. Les Toulousains ont en effet partagé face au PSG en ouverture (0-0), mais aussi face à Marseille - sur le même score.

Une équipe qui a déjà montré de belles garanties défensives, mais qui se cherche encore offensivement malgré la présence de joueurs tels que Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga, ou encore Aron Donnum. L'ancien capitaine du Standard s'intègre petit à petit et pourrait débuter ce jeudi.

Certes, Alessio Castro-Montes avait raison de considérer la force actuelle de Toulouse comme "difficile à évaluer". L'équipe n'a en effet pas surnagé en Ligue 1 l'an passé et se cherche en ce début de saison. Reste que le Téfécé possède des joueurs de qualité et cherche encore son match référence pour lancer sa saison...Et espère que cela soit ce jeudi, au Lotto Park.