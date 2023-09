"Il y a de la déception, j'aime ça"

0-0 sur presque toute la ligne. Le Standard n'a pas livré une rencontre folichonne face à Westerlo. Mais Carl Hoefkens relève tout de même plusieurs motifs de satisfaction.

Après la première victoire de la saison à Eupen, le Standard n'a pas réussi à enchaîner. Face à Westerlo, qui occupe la dernière place du classement, les Rouches ont calé, ne parvenant pas à déverrouiller la partie.

Au mircro d'Eleven, Carl Hoefkens ne jetait toutefois pas la pierre à ses attaquants : "Un manque de qualité devant ? C'est juste une question de marquer des buts. Si tu ouvres le score, le stade explose. Au lieu de cela, on reste dans un match fermé où Westerlo cherche à perdre du temps".

L'entraîneur liégeois se montre satisfait de la prestation d'ensemble de ses joueurs malgré le résultat : "J'étais quand même content de la rencontre. Les premières minutes n'étaient pas bonnes mais on a augmenté le tempo après. Westerlo a aligné trois passes sur notre moitié de terrain en seconde période. On s'est battus, on a gagné les duels, on a tout fait pour gagner ce match. Nous ne sommes pas encore arrivés là où on voudrait être mais c'est normal".

Carl Hoefkens estime que le Standard avance, notamment par rapport aux rencontres disputées avant la fin du mercato : "Quand tu vois le match d'aujourd'hui, il y a déjà de grandes différences. Steven Alzate n'était pas là mais je suis content de la prestation avec tous les autres, on méritait les trois points. Il y a une grande déception, j'aime cela. Car ça veut dire qu'on va dans la bonne direction si l'on est pas satisfaits de ne pas gagner chaque match à la maison. En tant que Standard, on doit être déçus".