Edward Still perd un joueur : "Je comprends ses raisons"

Courtrai pensait avoir attiré un renfort d'expérience en la personne de Craig Cathcart. Mais le Nord-Irlandais a pris sa retraite.

Grosse surprise au KV Courtrai en revenant de la trêve internationale : Craig Cathcart (34 ans), renfort arrivé en fin de mercato au Stade des Eperons d'Or, a décidé de prendre sa retraite. Après avoir joué un dernier match sous le maillot de l'Irlande du Nord, il est revenu à Courtrai blessé.

Cathcart a alors manqué le second match de son équipe nationale, et a pris une décision drastique. "Il semblait attendre avec impatience ce nouveau défi. Mais la blessure subie en sélection l'a fait changer d'avis", explique Edward Still dans le Nieuwsblad.

"Bien sûr, j'aurais aimé qu'un joueur avec autant d'expérience rejoigne mon équipe. Mais ça reste son choix. Il a trois enfants, ne veut plus courir de risque. Je comprends", assure l'entraîneur du KVK. "Avant le match contre Anderlecht, je lui ai demandé s'il pouvait jouer et il m'a dit qu'il n'avait plus l'envie".