"Si nous continuons comme cela, nous avons de grandes chances d'être champions"

Ronny Deila impose sa patte sur le Club de Bruges. L'ancien coach du Standard affiche clairement ses ambitions.

Le Club de Bruges à la sauce Ronny Deila a bien commencé sa saison avec une qualification pour les phases de groupe de la Conférence League ainsi que quelques démonstrations offensives en championnat.

De bons débuts, même si le Norvégien dispose d'une certaine marge de progression : "Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à 100 %. Il y a toujours de la place pour l'amélioration. Mais mes principes sont déjà perceptibles. La pression agressive vers l'avant. Jouer constamment vers l'avant. Beaucoup de monde dans la surface. Mais il ne s'agit pas seulement de mon football. Non, il s'agit de tout un groupe" déclare-t-il au Nieuwsblad.

Le Norvégien veut continuer cette marche en avant et insuffler une mentalité conquérante à tout son noyau : "Même Rapha Onyedika pense comme un attaquant. C'est bien, non ? Nous avons huit victoires, trois nuls et deux défaites. Si nous continuons comme ça, nous avons une grande chance de devenir champions" poursuit-il. Après la défaite à Gand, Deila s'apprête à vivre un nouveau match au sommet en déplacement à Anderlecht ce dimanche.