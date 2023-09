Jan Vertonghen sait ce qu'il a manqué à Anderlecht pour battre Bruges et revient sur la situation entre Schmeichel et Dupé

Le topper ne s'inscrira pas dans l'histoire. Anderlecht et le Club de Bruges se sont quittés dos à dos, les supporters sont restés sur leur faim.

Un topper sans réelle saveur entre le Sporting d'Anderlecht et le FC Bruges. Les deux équipes se sont quittées dos à dos et n'ont pas livré un match qui s'inscrira durablement dans les livres d'histoire.

"Je pense que le partage est logique. Les deux équipes ont bien défendu, c'était un match tactique avec peu d'occasions. C'est dommage pour les supporters que le match ait manqué de spectacle, mais c'était important de ne pas perdre" a confié Jan Vertonghen au micro d'Eleven Sports.

"On a tout fait pour gagner, on l'a vu en première mi-temps, mais on n'a pas eu assez d'occasions. Il nous a manqué de la créativité dans les derniers mètres. On en avait beaucoup avec Amuzu à gauche. Quand Zinckernagel est sorti, on aurait dû davantage appuyer à droite en deux contre un avec Sardella et Dreyer ou Thorgan Hazard. C'est dommage de ne pas l'avoir fait" regrette le défenseur central.

Pour la première fois, Brian Riemer a décidé de titulariser Kasper Schmeichel plutôt que Maxime Dupé. Une décision qui a fait parler et un débat qui anime depuis plusieurs jours.

"Il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de joueurs sont venus avec l'envie de jouer, plusieurs sont sortis avec une petite blessure. On a besoin de tous les joueurs, mais ce n'est pas facile pour un gardien. Quand tu ne joues pas, tu as peu d'opportunités pour te montrer et ce n'est pas évident à gérer" a conclu très honnêtement Jan Vertonghen.