Alexander Blessin calme les ardeurs des fans de l'Union SG et du RWDM avant le derby

Ce jeudi aura lieu le premier derby de la Zwanze depuis plus d'un demi-siècle, un évènement historique, auquel de nombreux fans des deux camps n'assisteront pas suite à l'heure du coup d'envoi (18h30).

Les gestes de mécontentement et de protestation se sont multipliés ces derniers jours à l'égard du responsable du calendrier, Nils Van Branteghem. Les fans de l'Union et du RWDM continuent à refuser ce qui est perçu comme un geste de mépris, et seront sous haute tension avant le derby de ce jeudi.

Ce mercredi en conférence de presse, le coach de l'Union SG, Alexander Blessin, a appelé les fans à ne pas se rendre coupables de débordements.

"Les débats sur la présence ou non des supporters ? C'est dommage. Je dois le dire clairement : je comprends que les supporters apprécient un derby, qu’il y ait de l’émotion, mais il y a une ligne au-delà de laquelle il n’y a pas lieu de discuter. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. On a vu ce qu'un derby comme Ajax-Feyenoord a apporté la semaine passée et on ne veut pas connaître ça", a déclaré Blessin dans des propos relayés par la Dernière Heure.