Marouane Fellaini n'a jamais marqué autant en Chine

Marouane Fellaini a encore marqué, et aidé son club de Shandong à l'emporter en Super League chinoise. C'était son 11e but de la saison.

Pour ceux qui se posaient la question : Marouane Fellaini, à 35 ans, est plus en forme que jamais dans son club de Shandong. Ce vendredi, l'ex-Diable Rouge a inscrit son 11e but de la saison face au champion en titre, le Wuhan Three Towns.

Shandong Taishan l'a emporté 2 buts à 1, Wuhan ne recollant au score que dans les arrêts de jeu, trop tard pour changer le cours du match. Fellaini et ses équipiers sont actuellement 2e du championnat après 27 journées, avec 51 unités ; le leader, Shanghai Port, compte 59 points.

Pour Marouane Fellaini, qui dispute sa 5e - et probablement dernière - saison en Chine, ce 11e but est synonyme de sa saison la plus prolifique depuis son arrivée dans l'Empire du Milieu. Reste à voir si par la suite, l'ancien du Standard reviendra en Belgique ou relèvera un nouveau défi lucratif plutôt que sportif...