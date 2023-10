Il ne parle pas encore anglais, mais Anderlecht tient peut-être une nouvelle arme secrète

Sans Kasper Dolberg, on se disait qu'Anderlecht allait avoir bien du mal à marquer des buts. Mais Luis Vazquez, même s'il est encore en pleine phase d'apprentissage, semble bel et bien avoir les qualités que Jesper Fredberg avait vu en lui.

Jusqu'à présent, on se demandait un peu pourquoi Anderlecht avait été mettre 4,5 millions d'euros sur Luis Vazquez. L'Argentin paraissait perdu sur le terrain, et avait manqué l'immanquable à plusieurs reprises.

Ce samedi, alors qu'il profitait de l'erreur de Paeshuyse pour partir seul au but et faire le break, on se disait que Vazquez avait probablement ce petit quelque chose que Jesper Fredberg avait dû voir au moment de l'attirer au RSCA. "C'est un vrai buteur, toujours prêt à profiter de la moindre erreur d'un défenseur", pointait Anders Dreyer après le match.

Vazquez ne parle pas anglais

Luis Vazquez doit également encore surmonter la barrière de la langue, puisqu'il parle à peine anglais. "Il ne faut pas dire grand chose quand on joue au football", sourit Dreyer. "Il y a assez de joueurs dans le groupe qui parlent espagnol et peuvent l'aider".

On pense à Moussa N'diaye et Nilson Angulo surtout, mais peut-être aussi à Dolberg, Augustinsson et Delaney qui ont joué en Espagne. "On ne le comprend pas toujours, mais il est vraiment drôle. C'est un gars qui rigole beaucoup, il s'intègre bien", assure quant à lui Louis Patris. "Et à l'entraînement, on voit bien qu'il a d'énormes qualités".

Il a manqué quelques grosses occasions mais ne perd pas confiance en lui

En tout cas, on retiendra peut-être que la carrière européenne de Luis Vazquez aura débuté au Kehrweg par un... quasi-doublé. "Je suis très heureux qu'il ait marqué son premier but, ou ses deux premiers, je ne suis pas encore sûr", riait Brian Riemer après la rencontre.

Malheureusement pour les statistiques du buteur anderlechtois, ce sera un but, le premier étant compté comme un auto-but du décidément malheureux Paeshuyse. Mais cela devrait continuer à venir. "Vazquez est fantastique. Comme je le disais, c'est rare de voir un garçon avec ses qualités travailler aussi dur pour l'équipe", se réjouit Riemer.

"Chaque jour, il le prouve à l'entraînement. Qu'il marque maintenant, c'est très bien car il a manqué quelques grosses occasions dans des moments importants", concède en conclusion l'entraîneur du RSCA. "Mais il ne perd pas confiance en lui".