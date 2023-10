Les belles ambitions de ce Malinois avant de défier Anderlecht

Nikola Storm et ses coéquipiers doivent se frotter à des cadors du championnat. Anderlecht attend de pied ferme le KV Malines au Lotto Park.

Pour la deuxième semaine consécutive, Malines va affronter un ténor du championnat "Notre match nul contre l'Antwerp (0-0, nda) est un encouragement pour le match contre Anderlecht. Ce ne sera certainement pas facile à Anderlecht non plus. Ils sont également dans une bonne dynamique", explique l'ailier gauche de 29 ans.

Lors de l'une des précédentes confrontations entre les deux clubs, Storm avait déjà fait trembler les filets du Lotto Park. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller chercher quelque chose là-bas aussi. En fin de compte, je pense que nous pouvons réaliser une saison solide."

Malines devra donc poursuivre sur cette voie. "Les exceptions étaient quelques matches moins importants, comme au RWDM, etc. Mais pour le reste, nous pouvons être satisfaits de ce que nous montrons. Cela va un peu par vagues, mais cela peut arriver de temps en temps."

Nikola Storm a également une explication pour cette inconstance. "Ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi beaucoup de matches difficiles. Les équipes sont de plus en plus équilibrées, on le remarque énormément."