📷 Deux Belges dans l'équipe de la semaine... européenne !

Les Belges ont montré de très belles choses cette semaine. A travers l'Europe, une quinzaine de potentiels Diables Rouges ont inscrit un but ou délivré une passe décisive avec leur équipe respective.

Mais deux d'entre eux ont particulièrement retenu l'attention : Lucas Stassin et Largie Ramazani. Le premier a marqué deux buts cette semaine en Jupiler Pro League, tandis que le second a délivré trois passes décisives pour Luis Suarez, l'attaquant d'Alméria, en moins de dix minutes. Ils font tous les deux partie de l'équipe de la semaine européenne, selon "Football Talent Scout".

🇩🇰Filip Jörgensen

🇲🇱Cheick Konaté

🇫🇷Anthony Rouault

🇫🇷Leny Yoro

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿Levi Colwill

🇵🇹João Neves

🇪🇸Gavi

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿Jude Bellingham

🇫🇷Maghnes Akliouche

🇧🇪Largie Ramazani

