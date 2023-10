Incroyable histoire : un ancien de Pro League est devenu... prince d'Indonésie

Vous rappelez-vous de Jordi Amat ? Le solide défenseur espagnol passé par l'AS Eupen évolue désormais en Malaisie, et est également devenu international indonésien.

Jordi Amat (31 ans) a marqué l'AS Eupen lors de son passage. Prêté par le Rayo Vallecano en 2019-2020, il arrive auréolé d'un certain statut : avec Swansea City, Amat avait disputé plus de 50 matchs en Premier League. Avec l'Espanyol Barcelone, le Rayo et le Bétis, il comptait également 126 rencontres en Liga.

Bref, un sacré CV qui s'imposera sans surprise comme l'un des défenseurs les plus solides de notre championnat durant 3 saisons, pour 86 matchs sous les couleurs des Pandas. Pas de quoi, cependant, espérer devenir... international.

En effet, à part quelques sélections symboliques avec la Catalogne, équipe nationale non-officielle, Amat avait dû se contenter des catégories d'âge de l'Espagne, jusqu'aux U21 (16 caps). Mais via sa grand-mère, Jordi Amat pouvait prétendre à une équipe nationale surprenante : l'Indonésie.

Comme Trebel, international sur le tard

Ainsi, comme Adrien Trebel qui pourrait devenir international malgache via sa mère à l'âge de 32 ans, Jordi Amat devenait international indonésien en 2022, sa grand-mère étant "100% indonésienne", comme il l'expliquait à l'époque.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et elle n'est pas banale. En effet, Jordi Amat n'est pas simplement devenu international indonésien. Il est également devenu... prince d'Indonésie. Sa grand-mère est en effet la descendante du Rajah de l'île de Siau, île volcanique de près de 40.000 habitants faisant partie de l'archipel indonésien.

Les histoires que sa grand-mère lui racontait à l'époque, et qui parlaient d'une île lointaine dont il serait le prince héritier, sont donc devenues réalité pour Amat depuis sa signature en Malaisie en fin d'année 2022. Le natif de Canet de Mar en a profité pour se renseigner auprès des autorités indonésiennes, le pays voisin dont il était devenu international (8 caps).

Le conte de fées moderne a alors pris vie : les autorités indonésiennes ont validé sa demande et le Conseil Royal indonésien lui a accordé le titre héréditaire de "pangeran", prince de l'île de Siau. Le joueur vit désormais dans son "fief", dont il a appris la langue et où il est apparemment très apprécié. Complètement improbable...