La Gantoise laisse la main à l'Union

La KAA Gent et le KRC Genk se sont neutralisés. Avec des buts de Zeqiri et Samoise, le match s'est terminé sur un score de 1-1.

La rencontre a commencé avec beaucoup d'intensité des deux côtés, mais c'est La Gantoise qui s'est montrée menaçante. Brown a cependant touché le poteau. Ce n'est qu'après la demi-heure de jeu que le KRC Genk a pu se montrer dangereux avec Fadera, mais il a largement manqué le cadre. Peu après, Nardi a également empêché Paintsil de marquer à deux reprises. À la mi-temps, le score était toujours de 0-0. Le jeu est resté animé en seconde période. Orban et Hjulsager ont menacé pour Gand, mais c'est le KRC Genk qui a ouvert le score via Zeqiri.

La Gantoise n'a pas baissé les bras et a immédiatement répliqué avec Orban, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Peu après, le remplaçant Tolu a également marqué en position de hors-jeu. La VAR a une fois de plus pris la bonne décision.

Le KRC Genk a cherché à obtenir les trois points, mais Samoise en a décidé autrement. En fin de match, il a réussi à marquer le 1-1 après un tir repoussé de Tissoudali. Avec ce match nul, l'Union deviendra seul leader en cas de victoire ce dimanche à STVV. Anderlecht a battu le KV Malines samedi et se classe maintenant deuxième.