La Pro League promet des progrès concernant l'arbitrage dès la saison prochaine sur un plan bien précis

Lors des matchs de ce week-end, l'arbitrage a encore été fort critiqué, notamment par Hein Vanhaezebrouck, qui estime que les décisions liées à la vidéo et aux lignes de hors-jeu doivent être prises plus vides. La Pro League a répondu.

Ce week-end, Gift Orban a vu son but égalisateur pour La Gantoise être annulé après une longue consultation de la vidéo. Le hors-jeu, Hein Vanhaezebrouck ne le contestait pas, mais le coach des Buffalos était très mécontent du temps pris pour annoncer la décision.

La Pro League, par la voix de son CEO Lorin Parys, a répondu aux critiques de Vanhaezebrouck, qui estimait que "plus de moyens devaient être mis à disposition de l'arbitrage". "À partir de la saison prochaine, nous aurons une ligne de hors-jeu plus précise et plus rapide à mettre en place", affirme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Tout le monde a le même objectif, et après des discussions constructives, je peux vous dire que nous allons en récolter les fruits la saison prochaine", conclut Parys. "Nous aurons alors des décisions arbitrales plus rapides et plus correctes".