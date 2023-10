Buteur pour la première fois à Sclessin, Hayao Kawabe savoure et confirme sa montée en puissance

Le Japonais monte en puissance dans cette équipe du Standard. Contre Anderlecht, Hayao Kawabe a inscrit son premier but dans les travées de Sclessin.

Il a été l'un des hommes forts de cette seconde période. Hayao Kawabe, au fil des semaines, s'impose comme le numéro 10 de cette équipe du Standard et a trouvé les filets de Sclessin pour la première fois ce dimanche, permettant aux Rouches de revenir à la hauteur d'Anderlecht.

"Notre première mi-temps n'était pas bonne. Ça allait avec le ballon, mais ça n'allait plus en perte de balle. C'est 0-2 et on s'est parlés sur le terrain. Tout le monde s'est dit que tout pouvait changer avec un but" a commenté le Japonais après la rencontre.

"Je sentais qu'en marquant ce premier but, nous allions gagner ce match. C'est mon premier but dans ce stade, je suis si heureux. Je reçois un ballon de Marlon, je voulais premièrement lui rendre. Mais le défenseur est venu sur moi et je n'ai pas trop réfléchi, j'ai tenté ma chance et ça m'a réussit. Je voulais tellement marquer ici. C'est un sentiment incroyable."

S'il monte en puissance de semaine en semaine, Hayao Kawabe estime qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il s'améliore au fil des matchs, comme toute cette équipe du Standard.

"Je ne suis pas encore à 100%, je peux encore m'améliorer. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux qu'au début de saison. On doit continuer à travailler, on sait que chaque match est difficile et que cette partie du calendrier n'est vraiment pas facile. Mais on sait qu'on peut le faire, on va continuer de la sorte" a conclu Hayao Kawabe.