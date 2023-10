Nathan Ngoy, le jeune passé par Anderlecht qui explose au Standard

Les observateurs du football belge ont assisté à un Clasico mémorable ce dimanche entre le Standard et Anderlecht. Dans une rencontre riche en rebondissements, un jeune défenseur a marqué le but de la victoire pour les Liégeois : Nathan Ngoy.

On aurait tendance à dire que tout va pour le mieux au Standard : les Rouches n'ont plus perdu depuis 7 matchs et viennent d'enchaîner une troisième victoire de suite. Ce dimanche face à Anderlecht, malgré une mauvaise première mi-temps, les hommes d'Hoefkens se sont soudainement réveillés et ont fait sauter le verrou mauve à trois reprises en une dizaine de minutes.

L'un des hommes de cette rencontre, c'est sans conteste Nathan Ngoy. Pourtant peu à son avantage durant une grosse partie de la rencontre, le jeune défenseur central de 20 ans a fait office de symbole, marquant le but du 3-2 sur une superbe volée pleine d'instinct qui n'a laissé aucune chance à Kasper Schmeichel.

Une explosion un peu retardée pour l'ancien d'Anderlecht

Formé d'abord au Brussels puis à Anderlecht, où il restera jusqu'en 2019, Ngoy décide alors - à 15 ans - de signer chez le rival historique et de rejoindre le Standard.

Il fait ses classes dans les équipes de jeunes avant de connaitre sa première avec les A. Le 22 mai 2021, il est titularisé lors de la rencontre de Play-offs - la dernière de la saison - face à Ostende.

La saison suivante, sous Mbaye Leye, il prend part à plusieurs rencontres et est titularisé deux fois. Il disparaîtra de l'équipe A avant de revenir en seconde partie de saison sous Luka Elsner.

La saison dernière, sous les ordres de Ronny Deila, Ngoy est alors vu comme l'un des jeunes Rouches - à l'instar des Canak, Balikwisha, Noubi etc - qui peuvent exploser et prendre une place importante. Malheureusement, après trois titularisations, il se blesse gravement aux ischios. Il ne reviendra qu'en fin de saison, entrant trois fois au jeu en Play-offs.

Cettte saison, celle de Ngoy ?

Depuis l'arrivée d'Hoefkens, Ngoy est titulaire indiscutable, avec 9 rencontres jouées cette saison. Depuis le 13 aout dernier, il n'a quitté le 11 de base qu'à une seule reprise.

Le jeune joueur semble donc avoir tout en main pour exploser cette saison. Ses récentes prestations, notamment celle contre le Club de Bruges, nous ont permis d'admirer ses grosses qualités physiques, dans les duels, et à la relance.

Remarquons néanmoins qu'il possède encore une grosse marge de progression. Avant son but ce dimanche face à Anderlecht, il n'a pas semblé totalement serein. Il a sa part de responsabilité dans les deux buts encaissés. Il faut dire qu'il est également sur son mauvais pied, ce qui ne facilite rien.

Carl Hoefkens devra se poser une question épineuse ces prochaines semaines : laisser Ngoy, où le remplacer par Kostas Laifis, qui est gaucher.

La situation et le statut de Ngoy pourrait donc changer. Il a en tout cas les qualités et le potentiel pour devenir un taulier au Standard, où il apprend aux côtés du Diable Rouge Zinho Vanheusden. Sans doute, ses prochaines prestations seront suivies d'un oeil attentif par le sélectionneur des Diablotins, Gill Swerts.