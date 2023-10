Si Ronny Deila cherche de l'équilibre, ce joueur doit redevenir titulaire au Club de Bruges

La position de Deila commence à devenir fragile après les récents résultats. Le conseil d'administration lui laisse un peu de répit, mais souhaite également qu'il intervienne tactiquement. L'occupation du terrain, qualifiée de trop naïve, doit aussi être modifiée. Reste à savoir s'il le fera.

Ronny Deila a fait des choix clairs. Certains joueurs ont été écartés en début de saison et ne font pas partie des plans : Casper Nielsen, Dedryck Boyata, mais aussi Denis Odoï et Eder Balanta.

Entré en jeu pendant 26 minutes contre le Racing Genk, Balanta a montré ce qu'il pouvait apporter : de la force, une capacité à récupérer le ballon, mais aussi et surtout de l'équilibre. Devant la défense, le Colombien officie comme une véritable sentinelle. La semaine suivante, il a disputé 45 minutes de la rencontre face à Saint-Trond, avant de disparaître des radars.

Deila n'apprécie pas trop le milieu défensif et préfère Raphael Onyedika et Hugo Vetlesen, deux joueurs capables d'apporter le danger offensivement. Mais n'est-ce pas là, le problème des Blauw & Zwart ? Beaucoup de joueurs veulent attaquer, peu pensent réellement à défendre. Avec deux défenseurs latéraux qui n'hésitent pas à déborder et Spileers qui prend parfois l'espace, le déséquilibre est évident.

© photonews

Le Club de Bruges a besoin de guerriers

Avec Eder Balanta, vous pouvez vous attendre à deux choses : un joueur qui ne quitte pas la zone devant la défense, et de l'intensité. Beaucoup d'intensité. L'intensité qui manque peut-être à Bruges, mais Ronny Deila ne veut pas abandonner sa philosophie. Le Norvégien veut aussi contrôler la moitié de terrain adverse.

Mais cela signifie aussi qu'en principe Mechele et Spileers doivent se tenir très haut pour garder les petits espaces. Ce n'est pas la force du duo, qui doit toujours reculer lorsque l'adversaire éclate sur les flancs, où De Cuyper et Buchanan laissent beaucoup d'espace dans le dos.

Si Balanta n'est pas éligible selon Deila (c'est le conseil d'administration qui l'a ramené dans le groupe), Casper Nielsen pourrait être la solution. Le Danois est aussi un guerrier, mais il n'a récolté que 321 minutes de jeu cette saison.

En ce début de saison, le Club de Bruges a besoin d'un joueur qui incarne le slogan "no sweat, no glory". Le Club s'est, peut-être, trop éloigné de sa devise, avec beaucoup de talent mais peu de véritables guerriers dans son effectif.