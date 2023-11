Passé par Anderlecht, il prend du plaisir au PSV malgré la pression

Frank Arnesen, ancien membre d'Anderlecht, s'est exprimé lors de sa première interview après sa nomination en tant que membre du Conseil de Surveillance du PSV, expliquant pourquoi il souhaitait revenir à Eindhoven. Il a confié au Eindhovens Dagblad que le PSV lui tient toujours profondément à cœur.

Arnesen a rencontré des problèmes au genou ces dernières années, "mais j'espère que cela ira mieux maintenant", a-t-il déclaré. "C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles je n'ambitionne plus de poste à temps plein dans le milieu du football. Cependant, le PSV est un club qui me tient vraiment à cœur, c'est pourquoi je souhaite encore contribuer à ma manière."

Arnesen a été joueur, entraîneur adjoint et directeur sportif du PSV dans le passé. "C'est pourquoi il est si logique que je revienne. J'ai continué à suivre le PSV de près même après mon départ. L'ambiance y est généralement paisible, mais avec des ambitions solides. Au PSV, il y a toujours cette pression pour remporter le championnat, et tout le monde travaille dans ce sens."

Il y a cinq ans, Arnesen avait pris congé du PSV en tant que membre du conseil de surveillance, une décision qu'il ne regrette pas. "À l'époque, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur technique chez Anderlecht, un club que j'aime beaucoup. Plus tard, j'ai également eu cette chance avec Feyenoord et j'ai pu aider le club à atteindre un niveau supérieur, ce qui a été réussi." Il ne se mettra plus autant en avant, mais l'ancien milieu de terrain espère pouvoir continuer à apporter sa contribution. "Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans la gestion quotidienne du Philips Stadion, mais je peux apporter mon expertise en coulisses et élargir le réseau du club."