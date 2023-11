Le lourd mea culpa d'Amadou Onana après son erreur chez les Diables

Lors de la dernière trêve internationale, Amadou Onana a été exclu face à l'Autriche. Le milieu de terrain de la Belgique a reçu une seconde carte jaune pour une faute évitable. Un geste pour lequel il a été critiqué.

Interviewé par la Dernière Heure, Amadou Onana s'est expliqué sur sa récente sortie avec les Diables Rouges face à l'Autriche. Mature malgré ses 22 ans, le jeune joueur a reconnu avoir fait une erreur.

"C'était une erreur de ma part. Je sais que je ne suis pas un produit fini. Ce ne sera pas non plus ma dernière erreur, mais j'apprends de ces moments. Mais cela ne veut pas dire que je doute de mes qualités", a-t-il déclaré. "J'étais très en colère contre moi-même."

"Je n'ai pas pris beaucoup de cartons rouges dans ma carrière. Même si les gens pensent que je suis un boucher. En tout cas, ce furent les quinze minutes les plus longues de ma carrière où je devais regarder sans pouvoir aider. L'entraîneur ne m'a pas blâmé car il m'a dit que l'équipe avait besoin de mon moral. Mais je devrai apprendre à être plus calme."

Onana explique néanmoins que son physique imposant peut le désavantager aux yeux de l'arbitrage. "Je ne veux pas trouver d'excuses, mais oui, je suis plus susceptible d'être puni par l'arbitre à cause (de cela). Parfois, il suffit à l’adversaire de crier pour que j'écope d'un carton jaune. Et si un joueur plus petit me pousse et que je tombe, il me dit de me relever. C'est comme si j'étais insensible à la douleur. Je dois apprendre à trouver l’équilibre entre aller vite et y aller doucement."